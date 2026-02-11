Возрастное ограничение 18+
Курьера мошенников ждёт суд за кражу у пенсионерки из Екатеринбурга 840 тысяч рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить 26-летнего уроженца Белоглинского района Краснодарского края. Его обвиняют в хищении у 89-летней жительницы уральской столицы 840 тысяч рублей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников: она поверила в легенду про проверку сбережений, которые надо отдать для «декларации, и передала их курьеру.
Вскоре после задержания на краснодарца возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и теперь его дело с утверждённым обвинением передали в Орджоникидзевский районный суд.
Материалы уголовного дела в отношении остальных участников группы выделены в отдельное производство.
