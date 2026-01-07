Возрастное ограничение 18+
Беспорядочная застройка и вырубка деревьев возглавили рейтинг претензий к мэрии Екатеринбурга
Фото: «Мирные жители»
В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги голосования по главным претензиям к работе мэрии, которое проводит общественная организация «Мирные жители». Данные опубликованы по состоянию на полдень 12 января.
Наибольшее число голосов набрала проблема беспорядочной и агрессивной застройки — её отметили 66% участников опроса. На втором месте сразу две темы: уничтожение деревьев на улицах и недостаток парков в районах и по нормативам — по 49%.
Далее в рейтинге проблем — разрушение исторического наследия (44%) и плохая работа общественного транспорта (42%). Более трети проголосовавших также указали на грязь и неубранные улицы города (35%), а также на конфликт самокатчиков с пешеходами и отсутствие полноценной велоинфраструктуры (33%).
Среди других часто упоминаемых тем — засыпка и застройка водоёмов (33%), деградация системы раздельного сбора мусора (32%), нехватка парковок и неэффективная платная парковка (29%), а также проблемы со школами, детскими садами и поликлиниками (29%).
Меньше голосов набрали вопросы внешнего облика центра города и размещения медиаэкранов (23%), снижение приоритета культуры и снос домов культуры (19%), а также снос киосков и остановочных комплексов (15%).
Отдельный блок голосования касается политических требований. Так, 80% участников поддержали требование о смене мэра Екатеринбурга, а 85% высказались за возвращение прямых выборов главы города.
Напомним, что голосование проводится в рамках инициативы, приуроченной к предстоящему назначению мэра Екатеринбурга. Участникам предлагается выбрать до пяти наиболее важных проблем, при этом проголосовать можно только один раз — через авторизацию во «ВКонтакте». В «Мирных жителях» подчёркивают, что цель опроса — зафиксировать приоритетные запросы горожан и публично обозначить ожидания от будущего руководства города.
Добавим, что голосование ещё идёт.
