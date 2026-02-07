В Екатеринбурге задержали подозреваемого в мошенничестве с авиабилетами

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №10 в Екатеринбурге задержали 29-летнего иностранца, который подозревается в хищении средств клиентов под видом оказания агентских услуг. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.По данным полиции, один из потерпевших обратился с жалобой после попытки вылета в Душанбе. Мужчина оплатил стоимость билетов и комиссию наличными в конторе, расположенной в помещении ДК на улице Технической, 23. Менеджер распечатал электронный билет, но в день вылета пассажир узнал, что бронь была отменена, а билет возвращен. Сумма ущерба составила около 33 тысяч рублей.Расследование показало, что менеджер намеренно отменил бронирование и присвоил деньги, полученные от клиента. Задержанный признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Правоохранители не исключают, что фигурант мог обмануть и других клиентов. Пострадавших призывают обращаться в отдел полиции № 10 на улице Кишиневская, 35, либо по телефону 356-42-10. Мероприятие для возрастной категории 18+