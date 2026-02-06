Адвокат и двое сообщников обвиняются в подкупе свидетеля в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге трое местных жителей, среди которых действующий адвокат, стали фигурантами уголовного дела о подкупе свидетеля. Следствие по их делу ещё продолжается.Следователи четвёртого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области предъявили им обвинение по части 4 статьи 309 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.По версии следствия, преступление было совершено организованной группой в конце 2025 года. Обвиняемые осуществили подкуп одного из свидетелей по уголовному делу о преступлениях прошлых лет. В настоящее время это дело рассматривается в суде. Целью подкупа было склонение свидетеля к даче ложных показаний в судебном заседании.Следователи СК России продолжают выполнять комплекс необходимых следственных мероприятий. В отношении двоих фигурантов — мужчины и женщины — суд уже избрал меру пресечения. Вопрос об избрании меры пресечения для третьего обвиняемого, которым является адвокат, будет решен в ближайшее время. Мероприятие для возрастной категории 18+