Возрастное ограничение 18+
Адвокат и двое сообщников обвиняются в подкупе свидетеля в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге трое местных жителей, среди которых действующий адвокат, стали фигурантами уголовного дела о подкупе свидетеля. Следствие по их делу ещё продолжается.
Следователи четвёртого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области предъявили им обвинение по части 4 статьи 309 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
По версии следствия, преступление было совершено организованной группой в конце 2025 года. Обвиняемые осуществили подкуп одного из свидетелей по уголовному делу о преступлениях прошлых лет. В настоящее время это дело рассматривается в суде. Целью подкупа было склонение свидетеля к даче ложных показаний в судебном заседании.
Следователи СК России продолжают выполнять комплекс необходимых следственных мероприятий. В отношении двоих фигурантов — мужчины и женщины — суд уже избрал меру пресечения. Вопрос об избрании меры пресечения для третьего обвиняемого, которым является адвокат, будет решен в ближайшее время. Мероприятие для возрастной категории 18+
Следователи четвёртого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области предъявили им обвинение по части 4 статьи 309 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
По версии следствия, преступление было совершено организованной группой в конце 2025 года. Обвиняемые осуществили подкуп одного из свидетелей по уголовному делу о преступлениях прошлых лет. В настоящее время это дело рассматривается в суде. Целью подкупа было склонение свидетеля к даче ложных показаний в судебном заседании.
Следователи СК России продолжают выполнять комплекс необходимых следственных мероприятий. В отношении двоих фигурантов — мужчины и женщины — суд уже избрал меру пресечения. Вопрос об избрании меры пресечения для третьего обвиняемого, которым является адвокат, будет решен в ближайшее время. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбургские экс-чиновники и депутат отправлены в СИЗО за нарушение условий следствия
06 февраля 2026
06 февраля 2026
В Екатеринбурге раскрыли убийство 2004 года
02 февраля 2026
02 февраля 2026
Устроившую погром в поселковом магазине жительницу Серовского района отправили в СИЗО
05 февраля 2026
05 февраля 2026
Жительницу Кушвы обвинили в истязании семилетнего сына
06 февраля 2026
06 февраля 2026