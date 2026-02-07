Возрастное ограничение 18+
ГИБДД предупреждает о фейках про ДТП в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Управление ГИБДД по Свердловской области предупреждает о фейках про ДТП в регионе и призывает не переходить по ссылкам под такими сообщениями.
В последних фейковых новостях фигурировали ДТП под Камышловом, где «Daewoo Nexia влетела в фуру», и под Екатеринбургом – с сообщением «...машину буквально смяло на трассе... <...> ...Последние секунды записались на видео».
В областном УГИБДД подчёркивают, что обе новости вымышленные, и цель таких публикаций – не информирование, а обман ради мошенничества или распространения вредоносных программ.
Проверить информацию о ДТП в регионе можно на официальных ресурсах ГИБДД (Телеграм, ВКонтакте или в Max). Мероприятие для возрастной категории 18+
«Злоумышленники используют наработанную схему: под видом "шокирующих новостей" они создают посты, в которых рассказывается о вымышленных ДТП. Тексты сопровождаются эмоциональными подробностями и призывами перейти по ссылке, чтобы увидеть "видео последних секунд" или "кадры с места"»,
– объяснили в управлении.
В последних фейковых новостях фигурировали ДТП под Камышловом, где «Daewoo Nexia влетела в фуру», и под Екатеринбургом – с сообщением «...машину буквально смяло на трассе... <...> ...Последние секунды записались на видео».
В областном УГИБДД подчёркивают, что обе новости вымышленные, и цель таких публикаций – не информирование, а обман ради мошенничества или распространения вредоносных программ.
Проверить информацию о ДТП в регионе можно на официальных ресурсах ГИБДД (Телеграм, ВКонтакте или в Max). Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Более 20 нетрезвых водителей остановили свердловские госавтоинспекторы за день работы
07 февраля 2026
07 февраля 2026
Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 февраля
12 февраля 2026
12 февраля 2026
Ещё два ДТП с участием детей-пешеходов произошли в Екатеринбурге
07 февраля 2026
07 февраля 2026