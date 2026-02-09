Возрастное ограничение 18+
Во время соревнований по мотокроссу в Верхней Пышме скончался гонщик
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме во время первенства по автомотоспорту скончался участник соревнований – 66-летний Александр Таликин.
В группе «Мотокросс c Бабиковым Артёмом» сообщили, что гонщику стало плохо после тренировки.
Отменять соревнования из-за смерти участника не стали. Его напарник Юрий Антонов сказал, что Александр Таликин не хотел бы этого. Они участвовали в заездах на мотоцикле с коляской (за рулём был Антонов, а колесничим – Таликин). Мероприятие для возрастной категории 18+
«К сожалению, позже сообщили, что Александр ушёл из жизни. Это огромная трагедия для всего нашего мотокросс сообщества»,
– говорится в сообщении.
