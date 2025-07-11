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СМИ сообщают о возбуждении ещё одного уголовного дела в связи со взрывом газа в Нижнем Тагиле в 2024 году
Фото: Вячеслав Васенин
В СМИ сообщают, что СК возбудил ещё одно уголовное дело в связи с гибелью 11 человек при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле в прошлом году.
Напомним, эта трагедия произошла 1 августа 2024 года. Среди погибших шестеро детей.
О новом уголовном деле сообщают «КП-Екатеринбург» и Ura.ru, ссылаясь на свои источники. Так, по данным СМИ, второе уголовное дело было возбуждено по статье 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Они пишут, что дело пока не имеет фигуранта, но позже обвинение могут предъявить хозяйке одной из квартир, где произошел взрыв. Следователи предположили, что в её квартире было неисправное газовое оборудование.
Известно, что у женщины, которой могут предъявить обвинение, при обрушении дома скончалась 12-летняя дочь.
Ранее по факту случившегося мастеру и двоим слесарям «ГАЗЭКС» было предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ – оказание услуг, ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии следствия, газовики некачественно делали свою работу.
Напомним, эта трагедия произошла 1 августа 2024 года. Среди погибших шестеро детей.
О новом уголовном деле сообщают «КП-Екатеринбург» и Ura.ru, ссылаясь на свои источники. Так, по данным СМИ, второе уголовное дело было возбуждено по статье 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Они пишут, что дело пока не имеет фигуранта, но позже обвинение могут предъявить хозяйке одной из квартир, где произошел взрыв. Следователи предположили, что в её квартире было неисправное газовое оборудование.
Известно, что у женщины, которой могут предъявить обвинение, при обрушении дома скончалась 12-летняя дочь.
Ранее по факту случившегося мастеру и двоим слесарям «ГАЗЭКС» было предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ – оказание услуг, ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии следствия, газовики некачественно делали свою работу.
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