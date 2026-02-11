Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге присяжные оправдали мать по делу о гибели трёхлетнего сына
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
В Екатеринбурге коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт по делу о гибели трёхлетнего ребёнка. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
В апреле 2025 года, по версии следствия, в квартире на улице Сиреневый бульвар Наталия Гусева избила трёхлетнего сыну. Обвинение указывало, что за медицинской помощью она обратилась после вмешательства знакомого, а после возвращения из детской больницы вновь применила к ребёнку насилие. Ребёнок скончался от полученных травм.
Подсудимая настаивала на рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Коллегия из восьми человек признала её невиновной по всем вменяемым статьям.
На основании вердикта суд освободил Гусеву из-под стражи в зале суда. При этом разбирательство продолжается, сторонам предстоит обсудить последствия принятого решения.
На основании вердикта суд освободил Гусеву из-под стражи в зале суда. При этом разбирательство продолжается, сторонам предстоит обсудить последствия принятого решения.
