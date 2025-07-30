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Глава СК взял на контроль дело о взрыве газа в Нижнем Тагиле после обращения матери погибшей девочки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о взрыве в жилом доме в Нижнем Тагиле, произошедшем в августе 2024 года. Поводом стало видеообращение матери одной из погибших, в котором она выразила сомнения в объективности расследования.
Жительница Нижнего Тагила Елена Сербинова, потерявшая 12-летнюю дочь, указала на противоречия в выводах экспертов. По её словам, экспертиза была проведена коммерческой организацией из Кирова, специалисты не выезжали на место, а большинство заключений носит вероятностный характер. Она также отмечает, что в её квартире газовый стояк был перекрыт, окна — открыты, а предписаний о нарушениях по итогам последней проверки за полтора месяца до взрыва ей не выдавали.
Как ранее сообщали СМИ, в июле 2025 года стало известно, что Сербинова может стать фигуранткой дела по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
После публикации обращения Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о комплексе проведённых следственных действий и представить итоги экспертиз с учётом прозвучавших в публичном пространстве доводов.
Напомним, что 1 августа 2024 года в результате взрыва газа в пятиэтажке на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда. Погибли 11 человек, шестеро из них — дети.
Жительница Нижнего Тагила Елена Сербинова, потерявшая 12-летнюю дочь, указала на противоречия в выводах экспертов. По её словам, экспертиза была проведена коммерческой организацией из Кирова, специалисты не выезжали на место, а большинство заключений носит вероятностный характер. Она также отмечает, что в её квартире газовый стояк был перекрыт, окна — открыты, а предписаний о нарушениях по итогам последней проверки за полтора месяца до взрыва ей не выдавали.
Как ранее сообщали СМИ, в июле 2025 года стало известно, что Сербинова может стать фигуранткой дела по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
После публикации обращения Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о комплексе проведённых следственных действий и представить итоги экспертиз с учётом прозвучавших в публичном пространстве доводов.
Напомним, что 1 августа 2024 года в результате взрыва газа в пятиэтажке на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда. Погибли 11 человек, шестеро из них — дети.
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