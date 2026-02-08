В начале недели в Свердловской области ожидаются снег и метели

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области в ближайшие три дня сохранится снежная погода с метелями и порывистым ветром. Прогноз опубликован Уралгидрометцентром.16 февраля ожидается облачность с прояснениями. Ночью пройдет снег, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный. Возможны метели. Ветер ночью южный 4–9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду, днем западный 6–11 метров в секунду, порывы достигнут 15–17 метров в секунду. Температура ночью составит −3…−8°, при прояснениях до −13…−18°, днем от +1 до −4°, в горах до −9°. В Екатеринбурге ночью прогнозируют снег и около −4°, днем небольшой снег и около 0°, порывы ветра до 14 метров в секунду.17 февраля будет облачно. Ночью на севере преимущественно без осадков, на юге пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем ожидается снег, местами сильный, с метелями, на юге возможен мокрый снег. Ветер ночью слабый, днем южный 4–9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью −3…−8°, при прояснениях −13…−18°, на крайнем севере до −25°, днем −2…+3°, на севере −7…−12°. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют снег, днем мокрый снег, ночью около −4°, днем до +2°.18 февраля сохранится облачная погода. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо западный 3–8 метров в секунду, ночью возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью −10…−15°, при прояснениях до −20…−25°, днем −5…−10°, в горах до −15°. В Екатеринбурге ночью ожидается снег и около −11°, днем существенных осадков не прогнозируется, температура около −6°. Мероприятие для возрастной категории 18+