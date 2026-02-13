Возрастное ограничение 18+

Суд обязал власти Белоярского округа расселить аварийный дом в деревне Чернобровкина

11.50 Понедельник, 16 февраля 2026
Фото: Берёзовский районный суд
Белоярский районный суд обязал местные власти в разумные сроки расселить двухэтажный дом на улице Гагарина, 5 в деревне Чернобровкина.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в 2017 году была зафиксирована степень износа здания в 82%, что является критическим показателем. Это стало основанием для признания дома аварийным и опасным для проживания, но крайний срок расселения проблемного дома установили на 31 декабря 2029 года. Таким образом, людям предложили ждать расселения 12 лет.

По мнению прокуратуры, ждать ещё три года нельзя, в связи с чем ведомство подало иск к главе и администрации Белоярского муниципального округа. Суд согласился с позицией прокурора и обязал окружные власти сократить сроки расселения.

Решение суда ещё может быть обжаловано.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
