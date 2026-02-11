Возрастное ограничение 18+

В Среднеуральске расследуют дело из-за возможного сноса 500 домов по генплану

12.47 Воскресенье, 15 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК России поручил представить доклад о расследовании уголовного дела о халатности, возбужденного в Свердловской области после обращений жителей Среднеуральска. Об этом сообщили в СК России.

Поводом для процессуальной проверки стало обращение горожан в социальных сетях к главе ведомства. Авторы публикации сообщили, что после утверждения нового генерального плана развития Среднеуральска под возможный снос могут попасть более пятисот частных домов. По словам заявителей, существует риск утраты единственного жилья.

По данному факту следственные органы СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». В рамках расследования устанавливаются обстоятельства принятия решений и их соответствие требованиям законодательства.

Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления А. Д. Надбитову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска

«Хочется как-то оживить жизнь города, раз политикой сейчас нельзя заниматься», — сказала она
