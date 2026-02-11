В Среднеуральске расследуют дело из-за возможного сноса 500 домов по генплану

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Председатель СК России поручил представить доклад о расследовании уголовного дела о халатности, возбужденного в Свердловской области после обращений жителей Среднеуральска. Об этом сообщили в СК России.Поводом для процессуальной проверки стало обращение горожан в социальных сетях к главе ведомства. Авторы публикации сообщили, что после утверждения нового генерального плана развития Среднеуральска под возможный снос могут попасть более пятисот частных домов. По словам заявителей, существует риск утраты единственного жилья.По данному факту следственные органы СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». В рамках расследования устанавливаются обстоятельства принятия решений и их соответствие требованиям законодательства.Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления А. Д. Надбитову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Мероприятие для возрастной категории 18+