Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области спасатели предупредили о сильном ветре
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сильный ветер ожидается на территории Свердловской области 16 февраля. По данным МЧС России по Свердловской области, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.
Спасатели просят жителей учитывать погодные условия при планировании дел. Работы на открытом воздухе и на высоте рекомендуют отложить до улучшения обстановки. Использование пиротехнических изделий также советуют ограничить.
На улице следует держаться подальше от фасадов зданий, поскольку с крыш и балконов возможно падение различных предметов. Автомобилистам рекомендуют не парковать транспорт рядом с деревьями и рекламными конструкциями.
О происшествиях и необходимости оказания помощи в МЧС России по Свердловской области просят сообщать по телефонам «101» и «112». Мероприятие для возрастной категории 18+
Спасатели просят жителей учитывать погодные условия при планировании дел. Работы на открытом воздухе и на высоте рекомендуют отложить до улучшения обстановки. Использование пиротехнических изделий также советуют ограничить.
На улице следует держаться подальше от фасадов зданий, поскольку с крыш и балконов возможно падение различных предметов. Автомобилистам рекомендуют не парковать транспорт рядом с деревьями и рекламными конструкциями.
О происшествиях и необходимости оказания помощи в МЧС России по Свердловской области просят сообщать по телефонам «101» и «112». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 февраля
12 февраля 2026
12 февраля 2026
В начале недели в Свердловской области ожидаются снег и метели
15 февраля 2026
15 февраля 2026
В МЧС предупредили жителей Свердловской области о снегопаде
14 февраля 2026
14 февраля 2026
Метели и сильный ветер прогнозируются в Свердловской области
11 февраля 2026
11 февраля 2026