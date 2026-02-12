В Свердловской области спасатели предупредили о сильном ветре

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сильный ветер ожидается на территории Свердловской области 16 февраля. По данным МЧС России по Свердловской области, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.Спасатели просят жителей учитывать погодные условия при планировании дел. Работы на открытом воздухе и на высоте рекомендуют отложить до улучшения обстановки. Использование пиротехнических изделий также советуют ограничить.На улице следует держаться подальше от фасадов зданий, поскольку с крыш и балконов возможно падение различных предметов. Автомобилистам рекомендуют не парковать транспорт рядом с деревьями и рекламными конструкциями.О происшествиях и необходимости оказания помощи в МЧС России по Свердловской области просят сообщать по телефонам «101» и «112». Мероприятие для возрастной категории 18+