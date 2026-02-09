В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за халатности управляющей компании

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга добилась возбуждения уголовного дела по факту оказания некачественных коммунальных услуг. Основанием послужили материалы проверки деятельности одной из местных управляющих компаний.Надзорное ведомство установило грубые нарушения в обслуживании многоквартирных домов одной из управляющих компаний. Поводом для проверки стала авария, произошедшая 18 января 2026 года в доме на переулке Выездном. Жители сообщили о подтоплении подвала кипятком, сильном испарении и появлении плесени в квартирах. Несмотря на морозную погоду, утечка горячей воды не была устранена в течение шести суток, что создало угрозу обрушения конструкций и травмирования людей.В ходе опроса жильцы также заявили, что необходимые работы по замене труб в подвале годами не проводятся. При этом они исправно и полностью оплачивают все коммунальные услуги. Подобные нарушения лишают граждан законного права на безопасные и благоприятные условия проживания.Прокуратура сочла действия управляющей компании вопиющим случаем пренебрежения обязанностями. Материалы проверки были направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь следствие устанавливает круг виновных лиц и степень их ответственности, — поясняет пресс-служба областной прокуратуры. Мероприятие для возрастной категории 18+