В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за халатности управляющей компании

09.51 Вторник, 10 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга добилась возбуждения уголовного дела по факту оказания некачественных коммунальных услуг. Основанием послужили материалы проверки деятельности одной из местных управляющих компаний.

Надзорное ведомство установило грубые нарушения в обслуживании многоквартирных домов одной из управляющих компаний. Поводом для проверки стала авария, произошедшая 18 января 2026 года в доме на переулке Выездном. Жители сообщили о подтоплении подвала кипятком, сильном испарении и появлении плесени в квартирах. Несмотря на морозную погоду, утечка горячей воды не была устранена в течение шести суток, что создало угрозу обрушения конструкций и травмирования людей.

В ходе опроса жильцы также заявили, что необходимые работы по замене труб в подвале годами не проводятся. При этом они исправно и полностью оплачивают все коммунальные услуги. Подобные нарушения лишают граждан законного права на безопасные и благоприятные условия проживания.

Прокуратура сочла действия управляющей компании вопиющим случаем пренебрежения обязанностями. Материалы проверки были направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь следствие устанавливает круг виновных лиц и степень их ответственности, — поясняет пресс-служба областной прокуратуры.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
