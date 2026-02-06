В Авито появились рекламные баннеры в «Избранном»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Авито расширил набор рекламных форматов на своей платформе и представил новый инструмент — показ баннеров в блоке «Избранное» в личных профилях пользователей. Новый формат позволяет брендам привлекать внимание аудитории, которая уже отметила товар или услугу и близка к совершению покупки. Об этом сообщили в пресс-службе Авито.Баннер показывается пользователям в момент посещения «Избранного» и отличается высокой заметностью. На компьютерах он отображается в верхней части экрана, на смартфонах — на втором месте среди избранных объявлений. По словам директора Авито Рекламы Якова Пейсахзона, такой формат позволяет рекламодателям быстрее находить новых клиентов, так как пользователи уже проявили интерес к конкретной категории товаров или услуг.Новый формат доступен в веб-версии, мобильной версии и приложении для Android, а в будущем появится на устройствах iOS. Рекламодатели могут продвигать свои товары и услуги как на внешние сайты и в соцсети, так и внутри Авито, используя таргетинг и рекомендательные алгоритмы платформы. Например, пользователь, добавивший в «Избранное» коммерческую недвижимость, увидит рекламу оборудования для бизнеса или расчетного счета для предпринимателей. Мероприятие для возрастной категории 18+