Присяжные оправдали обвиняемую в убийстве трёхлетнего сына екатеринбурженку
Фото: Свердловский областной суд
В Екатеринбурге суд присяжных вынес оправдательный приговор местной жительнице Наталии Гусевой, которую обвиняли в убийстве трёхлетнего сына.
Трагедия произошла в апреле 2025 года в квартире дома на Сиреневом бульваре. Следствие полагало, что женщина избила сына и обратилась в больницу только после вмешательства знакомого. Также в материалах дела говорилось, что, вернувшись из больницы, женщина вновь избила ребёнка. Впоследствии мальчик скончался.
В пятницу, 13 февраля, коллегия присяжных заседателей признала подсудимую невиновной по всем инкриминируемым преступлениям, и сегодня, 16 февраля, Свердловский областной суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор, сообщили в пресс-службе суда.
Сама Гусева на суде утверждала, что ребёнка избивал её сожитель. Адвокат женщины настаивал, что у неё не было мотива причинять вред собственному сыну, и указывал на необоснованность обвинений, писало издание 66.ru.
«Наталия Гусева оправдана, за ней признано право на реабилитацию. По вступлению приговора в законную силу, уголовное дело будет направлено в органы предварительного следствия для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого»,
– сказали в суде.

