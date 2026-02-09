Возрастное ограничение 18+
Уральские исследователи расширили на три метра мраморную пещеру, в которой живут редкие летучие мыши
Фото: департаменте информационной политики Свердловской области
Команда исследователей пещер (спелеологов) из Свердловской области расширила пещеру «Чёрный кот» в заказнике «Режевской» на три метра, сообщил региональный департамент информационной политики. Общая протяжённость пещеры увеличилась до 128 метров. Чтобы расчистить три метра подземного хода, исследователи вынесли около трёх тонн глины.
Пещеру открыли в 2020 году. Своё название она получила из-за силуэта чёрного кота на одной из стен. Её стены сложены из мрамора — подобных ей в России всего четыре пещеры, отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Кроме того, в «Чёрном коте» живут краснокнижные летучие мыши.
Губернатор Денис Паслер пообещал построить Режевской заказник и Липовской геологический парк, в который он входит. В 2026 году чиновники должны начать строить дайвинг-центр, сделать пляж, зоны отдыха и парковку. А также — заасфальтировать подъезд к территории от автодороги Реж – Невьянск – Килачевское.
