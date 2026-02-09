Уральские исследователи расширили на три метра мраморную пещеру, в которой живут редкие летучие мыши

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Команда исследователей пещер (спелеологов) из Свердловской области расширила пещеру «Чёрный кот» в заказнике «Режевской» на три метра, сообщил региональный департамент информационной политики. Общая протяжённость пещеры увеличилась до 128 метров. Чтобы расчистить три метра подземного хода, исследователи вынесли около трёх тонн глины.Пещеру открыли в 2020 году. Своё название она получила из-за силуэта чёрного кота на одной из стен. Её стены сложены из мрамора — подобных ей в России всего четыре пещеры, отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Кроме того, в «Чёрном коте» живут краснокнижные летучие мыши.Губернатор Денис Паслер пообещал построить Режевской заказник и Липовской геологический парк, в который он входит. В 2026 году чиновники должны начать строить дайвинг-центр, сделать пляж, зоны отдыха и парковку. А также — заасфальтировать подъезд к территории от автодороги Реж – Невьянск – Килачевское. Мероприятие для возрастной категории 18+