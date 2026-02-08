Из Екатеринбурга запустят прямые чартерные рейсы в Катар

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В расписании аэропорта Кольцово появились прямые рейсы в Катар в рамках чартерной программы. Полеты по маршруту Екатеринбург — Доха будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.Первый рейс запланирован на 19 марта. Согласно опубликованному расписанию, вылет из Екатеринбурга будет осуществляться один раз в неделю по четвергам в 11.30. Прибытие в аэропорт Хамад в Дохе ожидается в 14.50 по местному времени.Обратный рейс из столицы Катара запланирован на 15.50 с прибытием в Кольцово в 23.05. Программа предусматривает регулярные еженедельные перелеты в течение действия чартерного расписания. Мероприятие для возрастной категории 18+