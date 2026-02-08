Возрастное ограничение 18+
Из Екатеринбурга запустят прямые чартерные рейсы в Катар
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В расписании аэропорта Кольцово появились прямые рейсы в Катар в рамках чартерной программы. Полеты по маршруту Екатеринбург — Доха будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Первый рейс запланирован на 19 марта. Согласно опубликованному расписанию, вылет из Екатеринбурга будет осуществляться один раз в неделю по четвергам в 11.30. Прибытие в аэропорт Хамад в Дохе ожидается в 14.50 по местному времени.
Обратный рейс из столицы Катара запланирован на 15.50 с прибытием в Кольцово в 23.05. Программа предусматривает регулярные еженедельные перелеты в течение действия чартерного расписания. Мероприятие для возрастной категории 18+
Первый рейс запланирован на 19 марта. Согласно опубликованному расписанию, вылет из Екатеринбурга будет осуществляться один раз в неделю по четвергам в 11.30. Прибытие в аэропорт Хамад в Дохе ожидается в 14.50 по местному времени.
Обратный рейс из столицы Катара запланирован на 15.50 с прибытием в Кольцово в 23.05. Программа предусматривает регулярные еженедельные перелеты в течение действия чартерного расписания. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В начале года самыми востребованными курортными направлениями из Кольцово стали Сочи, Дубай и Пхукет
08 февраля 2026
08 февраля 2026
Авито запустил набор на две стажировки
13 февраля 2026
13 февраля 2026
Министерство образования отчиталось о подключении всех колледжей Свердловской области к мессенджеру Max
08 февраля 2026
08 февраля 2026