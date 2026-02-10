Возрастное ограничение 18+

Обвиняемому в убийстве семи человек в 1993 году в Каменске-Уральском запросили почти 15 лет

11.27 Понедельник, 16 февраля 2026
Фото: Красногорский районный суд Каменска-Уральского
Прокурор запросил для Виктора Петриченко, обвиняемого в убийстве семьи в новогоднюю ночь на 1 января 1993 года в Каменске-Уральском, почти 15 лет лишения свободы.

«В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить Петриченко наказание в виде 14 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,

сообщили в областной прокуратуре.


Также государственный обвинитель попросил суд взыскать в пользу родственницы погибших моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей.

Напомним, Виктора Петриченко обвиняют в убийстве семи человек, в том числе двоих детей, во время семейного праздника, куда его пригласили после случайного знакомства на вокзале. По версии следствия, ещё при встрече мужчина задумал ограбить семью, а когда оказался у них дома, добавил «клофелин» в алкогольные напитки, дождался, пока взрослые уснут, и расправился сначала с ними, а потом с детьми.

Сообщается, что Петриченко вину признал в полном объёме.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
