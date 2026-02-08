В Полевском районе Daewoo Nexia насмерть сбила пешехода





сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «После совершения наезда водитель оставил место происшествия, не оказав помощи пострадавшему и не сообщив о случившемся в правоохранительные органы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В селе Мраморское Полевского муниципального округа 74-летний водитель Daewoo Nexia сбил пешехода, шедшего по краю проезжей части, и уехал с места ДТП.В результате ДТП пешеход скончался. О личности погибшего пока не сообщают.Водителя вскоре нашли и задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в управлении. Мероприятие для возрастной категории 18+