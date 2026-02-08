Возрастное ограничение 18+
В Полевском районе Daewoo Nexia насмерть сбила пешехода
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В селе Мраморское Полевского муниципального округа 74-летний водитель Daewoo Nexia сбил пешехода, шедшего по краю проезжей части, и уехал с места ДТП.
В результате ДТП пешеход скончался. О личности погибшего пока не сообщают.
Водителя вскоре нашли и задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в управлении. Мероприятие для возрастной категории 18+
«После совершения наезда водитель оставил место происшествия, не оказав помощи пострадавшему и не сообщив о случившемся в правоохранительные органы»,
– сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
