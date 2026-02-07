В Екатеринбург незаконно ввезли около 60 тонн рисовой муки





— пояснили в Россельхознадзоре Тем самым предприятием допущено нарушение карантинных фитосанитарных требований, установленных российским законодательством

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Компания-поставщик круп незаконно ввезла в Екатеринбург более 60 тонн рисовой муки, сообщил Россельхознадзор. Предприниматели не внесли в электронную систему ведомства информацию о завершении поставки и не погасили карантинные сертификаты.В ведомстве компанию предупредили о том, что в будущих поставках нарушать карантинные требования недопустимо. Мероприятие для возрастной категории 18+