Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбург незаконно ввезли около 60 тонн рисовой муки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Компания-поставщик круп незаконно ввезла в Екатеринбург более 60 тонн рисовой муки, сообщил Россельхознадзор. Предприниматели не внесли в электронную систему ведомства информацию о завершении поставки и не погасили карантинные сертификаты.
В ведомстве компанию предупредили о том, что в будущих поставках нарушать карантинные требования недопустимо. Мероприятие для возрастной категории 18+
Тем самым предприятием допущено нарушение карантинных фитосанитарных требований, установленных российским законодательством
— пояснили в Россельхознадзоре
В ведомстве компанию предупредили о том, что в будущих поставках нарушать карантинные требования недопустимо. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В МЧС предупредили жителей Свердловской области о снегопаде
14 февраля 2026
14 февраля 2026
Суд в Артёмовском запретил работу переполненного полигона ТБО
10 февраля 2026
10 февраля 2026