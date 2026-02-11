В Екатеринбурге на 8 Марта под колёса машины попала 16-летняя девушка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 07.40, в Екатеринбурге возле дома №84 на улице 8 Марта под колёса Mazda попала 16-летняя девушка.По предварительным данным, она переходила дорогу на «красный». В результате ДТП она получила различные травмы и была госпитализирована, сообщили в городской ГИБДД.За рулём иномарки находился 18-летний молодой человек, получивший права полгода назад, установили госавтоинспекторы. Отмечается, что к административной ответственности он привлекался пять раз. При беседе водитель пояснил, что девушка неожиданно появилась на дороге, когда он проезжал перекрёсток.На молодого человека составили четыре протокола: за тонировку (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ), за отсутствие страховки (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ), за отсутствие при себе водительского удостоверения (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ) и знака «Начинающий водитель» (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).