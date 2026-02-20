Возрастное ограничение 18+
Годовая инфляция в Свердловской области ускорилась до 7,46%
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В январе 2026 года в Свердловской области уровень годовой инфляции ускорился и составил 7,46%, а цены по сравнению с декабрем 2025 года выросли на 1,64%. Такие данные приводит Уральское ГУ Банка России.
Напомним, в декабре прошлого года годовая инфляция в регионе снизилась до 7,31% после 8,39% в ноябре.
По данным управления, в январе существеннее всего выросли цены на продукты питания из-за подорожания овощей. Также на рост цен повлияло повышение НДС. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Это выше, чем в целом по стране (6,00%)»,
– отмечает регулятор.
Напомним, в декабре прошлого года годовая инфляция в регионе снизилась до 7,31% после 8,39% в ноябре.
По данным управления, в январе существеннее всего выросли цены на продукты питания из-за подорожания овощей. Также на рост цен повлияло повышение НДС. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На фоне снегопадов в Свердловской области вырос спрос на машинистов уборочной техники
20 февраля 2026
20 февраля 2026
Набиуллина: телефонные мошенники стали чаще выманивать деньги у россиян в обход банков
18 февраля 2026
18 февраля 2026
Первый в 2026 году лесной пожар потушили в Свердловской области
19 февраля 2026
19 февраля 2026