Ирбитского пожарного приговорили к условному сроку за участие в коррупционной схеме

14.01 Пятница, 27 февраля 2026
Фото: Ирбитский районный суд
В Ирбите вынесли приговор пожарному, который искал желающих получить водительские права для трактористов без сдачи экзаменов.

Как уточнили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, сотрудник пожарной службы только искал желающих получить права, а оформлением документов занимались другие люди. Таким образом, права незаконно получили 38 человек.

Суд признал его виновным по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки по предварительному сговору») и назначил 3 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Также с осуждённого конфисковали сумму взяток – 105 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
