Ирбитского пожарного приговорили к условному сроку за участие в коррупционной схеме
Фото: Ирбитский районный суд
В Ирбите вынесли приговор пожарному, который искал желающих получить водительские права для трактористов без сдачи экзаменов.
Как уточнили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, сотрудник пожарной службы только искал желающих получить права, а оформлением документов занимались другие люди. Таким образом, права незаконно получили 38 человек.
Суд признал его виновным по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки по предварительному сговору») и назначил 3 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Также с осуждённого конфисковали сумму взяток – 105 тысяч рублей.
