Возрастное ограничение 18+
Один человек погиб в ДТП под Режом
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром на 54-м километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» столкнулись «ВАЗ-2115» и Lada Granta. Погиб один человек.
По предварительным данным, «ВАЗ» выехал на встречную полосу, по которой ехала Lada.
В автомобиле Lada Granta кроме водителя также был пассажир. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.
На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительным данным, «ВАЗ» выехал на встречную полосу, по которой ехала Lada.
«Для водителя "ВАЗ-2115" травмы оказались смертельными – мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Ещё один пассажир, находившийся в салоне отечественной легковушки, госпитализирован в крайне тяжелом состоянии»,
– сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
В автомобиле Lada Granta кроме водителя также был пассажир. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.
На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Три массовых ДТП произошло 21 февраля в Свердловской области
22 февраля 2026
22 февраля 2026