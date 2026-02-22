Один человек погиб в ДТП под Режом





сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Для водителя "ВАЗ-2115" травмы оказались смертельными – мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Ещё один пассажир, находившийся в салоне отечественной легковушки, госпитализирован в крайне тяжелом состоянии»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром на 54-м километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» столкнулись «ВАЗ-2115» и Lada Granta. Погиб один человек.По предварительным данным, «ВАЗ» выехал на встречную полосу, по которой ехала Lada.В автомобиле Lada Granta кроме водителя также был пассажир. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Мероприятие для возрастной категории 18+