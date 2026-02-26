Возрастное ограничение 18+
В Лесном из-за холодов отменили ремонт теплосетей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в Лесном специалисты «Т Плюс» собирались провести аварийно-ремонтные работы на теплосетях, но из-за холодной погоды ремонт решили перенести.
По данным телеграм-канала «В Лесном», горячую воду и отопление собирались отключить на семи улицах, но передумали.
На момент публикации в Лесном -20°C. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным телеграм-канала «В Лесном», горячую воду и отопление собирались отключить на семи улицах, но передумали.
«Отключение отопления отменили из-за низкой температуры воздуха»,
– пишет ресурс.
На момент публикации в Лесном -20°C. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За «цветную» воду в Лесном оштрафовали «Т Плюс»
26 февраля 2026
26 февраля 2026
Тридцатиградусные морозы вернутся в Свердловскую область
18 февраля 2026
18 февраля 2026