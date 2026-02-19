Возрастное ограничение 18+
Паразитов в печени и лёгком пациентки нашли врачи Свердловской областной больницы
Фото: Минздрав Свердловской области
Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 успешно прооперировали молодую жительницу Екатеринбурга, в печени и лёгком которой жили паразиты.
Как рассказали на официальном портале регионального Минздрава «Здоровье уральцев», ещё летом прошлого года девушке становилась тяжело дышать при незначительных нагрузках. Первое время она списывала это на то, что давно не занималась спортом, но потом одышка стала сопровождаться болью.
Девушка пошла на УЗИ, которое показало огромную кисту в печени – 11 сантиметров. Позже ещё одну большую кисту обнаружили в лёгком. Врачи заподозрили у девушки эхинококкоз, и вскоре этот диагноз подтвердился. После курса антипаразитарной терапии екатеринбурженку госпитализировали в СОКБ №1, где хирурги успешно удалили паразитов.
В министерства здравоохранения отметили, что эхинококкозом чаще всего заражаются те, кто не моет руки после контакта с собаками или сельскохозяйственными животными, которые могут быть переносчиками паразитов, а также при сборе дикорастущих ягод – на них тоже могут оказаться яйца эхинококка.
«В нашем регионе всех пациентов с эхинококкозом печени лечат в СОКБ №1, где ежегодно оперируют порядка 20 человек с таким диагнозом»,
– отметили в областном Минздраве.
