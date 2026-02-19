Возрастное ограничение 18+
Школу в свердловском посёлке Левиха обещают отремонтировать к началу учебного года
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
В свердловском посёлке Левиха начали капитальный ремонт школы №17, учебный год в которой детям пришлось завершить в дистанционном формате из-за аварийного состояния здание.
Как рассказал депутат областного Заксобрания Алексей Свалов, в настоящий момент подрядчик ООО «Юман» уже практически завершил демонтаж школы. Параллельно рабочие устанавливают межэтажные и чердачные перекрытия и прокладывают сети отопления, канализации и электроснабжения. В ближайшее время подрядная организация приступит к фасадным работам, а после них займётся кровлей.
Свалов также рассказал, что в восстановление школы участвуют и родители. Они не только следят за ремонтом, но и сформировали творческую рабочую группу – они берут на себя дизайн‑проектом обновлённого здания.
Отмечается, что губернатор Денис Паслер поручил завершить ремонт в сжатые сроки – всё должно быть готово к началу учебному года. Представители подрядной организации уверяют, что строго придерживаются графика. Алексей Свалов обещал проконтролировать ремонт.
«Всё, вплоть до выбора мебели для школы, находится под общественным контролем»,
– отметил народный избранник.
«Всё, вплоть до выбора мебели для школы, находится под общественным контролем»,
