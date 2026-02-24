Возрастное ограничение 18+
Про цветастую Армению расскажут в Свердловском краеведческом музее
Фото Натальи Головецкой
Свердловский областной краеведческий музей приглашает любопытствующих на лекцию «Армения в цветах». На мероприятии можно будет не только услышать много интересного про Страну Камней, но и полюбоваться на её виды.
Автор лекции и подготовленных для её иллюстрации фотокадров — журналист и фотограф Наталья Головецкая. Лекция построена на свежих путевых заметках и ярких фотографиях, сделанных ею во время недавнего путешествия по Армении. В них будут представлены свидетельства удивительного сплава армянской истории и современности, рассказы о древних православных храмах, об архитектурных памятниках, сберегаемых армянами на протяжении веков.
На лекции Натальи Головецкой будут представлены фотографии, запечатлевшие не только известные достопримечательности, но и дух армянских городов. Зрители увидят современный ритм Еревана, религиозную святыню Эчмиадзин и самобытную архитектуру Гюмри. Отдельная часть программы будет посвящена удивительным природным красотам, и главной жемчужине среди них — высокогорному озеру Севан.
Мероприятие состоится 28 февраля в 15.00. Вход на лекцию — по обычному билету в музей. Мероприятие для возрастной категории 18+
