Про цветастую Армению расскажут в Свердловском краеведческом музее

Свердловский областной краеведческий музей приглашает любопытствующих на лекцию «Армения в цветах». На мероприятии можно будет не только услышать много интересного про Страну Камней, но и полюбоваться на её виды.Автор лекции и подготовленных для её иллюстрации фотокадров — журналист и фотограф Наталья Головецкая. Лекция построена на свежих путевых заметках и ярких фотографиях, сделанных ею во время недавнего путешествия по Армении. В них будут представлены свидетельства удивительного сплава армянской истории и современности, рассказы о древних православных храмах, об архитектурных памятниках, сберегаемых армянами на протяжении веков.На лекции Натальи Головецкой будут представлены фотографии, запечатлевшие не только известные достопримечательности, но и дух армянских городов. Зрители увидят современный ритм Еревана, религиозную святыню Эчмиадзин и самобытную архитектуру Гюмри. Отдельная часть программы будет посвящена удивительным природным красотам, и главной жемчужине среди них — высокогорному озеру Севан.Мероприятие состоится 28 февраля в 15.00. Вход на лекцию — по обычному билету в музей. Мероприятие для возрастной категории 18+