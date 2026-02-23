Возрастное ограничение 18+
Водителей предупреждают о гололедице на свердловских дорогах
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловская Госавтоинспекция предупреждает водителей о сложной дорожной ситуации из-за снегопада и гололедицы.
Водителей призывают ездить на пониженных скоростях, а также полностью исключить выезд на встречную полосу. Напомним, сегодня утром вблизи Режа выезд на встречную полосу привёл к смертельному ДТП.
«Свежий слой снега покрывает уже существующую на дорогах наледь, что значительно увеличивает скользкость покрытия и осложняет управляемость транспортными средствами»,
– говорят в областной УГИБДД.
