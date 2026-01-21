Инфляция в Свердловской области замедлилась до 7,31%

– прокомментировали в управлении.

«В основном подорожали овощи, хотя и слабее сезонной нормы. В ожидании повышения НДС вырос спрос и цены на товары длительного пользования. В связи с ростом утильсбора подорожали автомобили. Услуги за месяц в целом подорожали слабо из-за снижения цен на транспорт и зарубежные поездки»,