Возрастное ограничение 18+
Инфляция в Свердловской области замедлилась до 7,31%
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась с 8,39% до 7,31% по итогам декабря минувшего года. Такие данные приводит уральское ГУ Банка России.
Как сообщает регулятор, в декабре цены сильнее всего выросли на продукты питания.
Там также отметили, что, если исключить сезонность, цены в декабре росли немного быстрее, чем в ноябре. Основными факторами в уральском ГУ Центробанка назвали повышенные спрос на непродовольственные товары и отдельные услуги
В среднем по стране годовая инфляция снизилась до 5,59% после 6,64% в ноябре. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщает регулятор, в декабре цены сильнее всего выросли на продукты питания.
«В основном подорожали овощи, хотя и слабее сезонной нормы. В ожидании повышения НДС вырос спрос и цены на товары длительного пользования. В связи с ростом утильсбора подорожали автомобили. Услуги за месяц в целом подорожали слабо из-за снижения цен на транспорт и зарубежные поездки»,
– прокомментировали в управлении.
Там также отметили, что, если исключить сезонность, цены в декабре росли немного быстрее, чем в ноябре. Основными факторами в уральском ГУ Центробанка назвали повышенные спрос на непродовольственные товары и отдельные услуги
В среднем по стране годовая инфляция снизилась до 5,59% после 6,64% в ноябре. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Медицина и охота возглавили книжный топ в Екатеринбурге
21 января 2026
21 января 2026
Аренда и стройка стали самыми востребованными франшизами в Екатеринбурге по итогам 2025 года
26 января 2026
26 января 2026