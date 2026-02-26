Возрастное ограничение 18+
У жительницы свердловского села Косулино конфисковали дом за фиктивную прописку иностранцев
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Белоярском районе Свердловской области суд вынес приговор жительнице села Косулина, которая прописала в своём доме семь иностранцев, хотя знала, что жить они там не будут.
Белоярский районный суд признал её виновной по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в РФ) и оштрафовал на 130 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре области.
Также по инициативе прокурора у женщины конфисковали в доход государства 3/4 доли дома и земельного участка как средства совершения преступления в сфере миграции. Мероприятие для возрастной категории 18+
Белоярский районный суд признал её виновной по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в РФ) и оштрафовал на 130 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре области.
Также по инициативе прокурора у женщины конфисковали в доход государства 3/4 доли дома и земельного участка как средства совершения преступления в сфере миграции. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию