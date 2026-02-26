Возрастное ограничение 18+

У жительницы свердловского села Косулино конфисковали дом за фиктивную прописку иностранцев

15.15 Пятница, 27 февраля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Белоярском районе Свердловской области суд вынес приговор жительнице села Косулина, которая прописала в своём доме семь иностранцев, хотя знала, что жить они там не будут.

Белоярский районный суд признал её виновной по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в РФ) и оштрафовал на 130 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре области.

Также по инициативе прокурора у женщины конфисковали в доход государства 3/4 доли дома и земельного участка как средства совершения преступления в сфере миграции.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
В Кировграде опекуна признали виновным в хищении 1,4 миллиона рублей у ребёнка
26 февраля 2026
Ирбитского пожарного приговорили к условному сроку за участие в коррупционной схеме
27 февраля 2026
Экс-спикер красноуфимской думы Худяков получил условный срок за подстрекательство
27 февраля 2026
Экс-сотрудницу Ростехнадзора приговорили к лишению свободы за взятку в Екатеринбурге
20 февраля 2026

