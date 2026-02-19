Возрастное ограничение 18+
Необычную экскурсию по лестнице проведут на Уралмаше
Фото: Дмитрий Москвин
В последний день февраля в 16.00 в Екатеринбурге состоится уникальное мероприятие — лестничная медиация под названием «Самая авангардная лестница Урала». Проведёт встречу известный исследователь уральской архитектуры и экскурсовод Дмитрий Москвин.
Дмитрий Москвин приглашает всех желающих взглянуть на привычный объект совершенно под другим углом. Местом действия станет легендарное Заводоуправление Уралмаша — настоящая жемчужина конструктивизма, а точнее — его лестница, которую предлагается исследовать экскурсантам. Исследовать не просто как архитектурный элемент, а как настоящий культурный феномен.
Формат медиации подразумевает живой диалог между участниками. А чтобы разговорить гостей и направить беседу в нужное русло, будут использованы специальные карточки с творческими заданиями. Это сделает встречу интерактивной и позволит каждому высказать своё мнение.
Продолжительность мероприятия составит около одного часа. После завершения официальной части организаторы позовут участников продолжить общение в неформальной обстановке в кофейне неподалёку. Там можно будет обсудить увиденное.
Билеты на экскурсию по лестнице можно приобрести онлайн. Мероприятие для возрастной категории 18+
Дмитрий Москвин приглашает всех желающих взглянуть на привычный объект совершенно под другим углом. Местом действия станет легендарное Заводоуправление Уралмаша — настоящая жемчужина конструктивизма, а точнее — его лестница, которую предлагается исследовать экскурсантам. Исследовать не просто как архитектурный элемент, а как настоящий культурный феномен.
Формат медиации подразумевает живой диалог между участниками. А чтобы разговорить гостей и направить беседу в нужное русло, будут использованы специальные карточки с творческими заданиями. Это сделает встречу интерактивной и позволит каждому высказать своё мнение.
Продолжительность мероприятия составит около одного часа. После завершения официальной части организаторы позовут участников продолжить общение в неформальной обстановке в кофейне неподалёку. Там можно будет обсудить увиденное.
Билеты на экскурсию по лестнице можно приобрести онлайн. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В саду Казанцева отметят день рождения создателя
19 февраля 2026
19 февраля 2026
Музей природы Урала отметит День кошек
24 февраля 2026
24 февраля 2026
Екатеринбуржцев приглашают поучаствовать в «Открытой читке»
23 февраля 2026
23 февраля 2026