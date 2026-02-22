В Екатеринбурге водителю автобуса выписали штраф за разговор по телефону

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга привлекли к ответственности водителя рейсового автобуса. Мужчина рисковал безопасностью пассажиров ради телефонного разговора.Поводом для проверки стала видеозапись, появившаяся в новостных каналах и социальных сетях несколько дней назад. На кадрах было зафиксировано, как водитель общественного транспорта отвлёкся от дороги на мобильный телефон.Инцидент произошёл на Елизаветинском шоссе, напротив дома № 9/1, в тот момент, когда в салоне находились люди. Такое поведение создавало потенциальную угрозу не только для пассажиров автобуса, но и для всех остальных участников дорожного движения.В ходе оперативной проверки автоинспекторы установили личность нарушителя. Им оказался 47-летний местный житель, чей водительский стаж составляет восемь лет. Нарушитель был приглашен в подразделение ГИБДД для дачи объяснений.Мужчина не стал отрицать свою вину и пояснил, что во время движения ему поступил срочный звонок. Он признал, что пользовался телефоном, не используя при этом специальное устройство громкой связи, что категорически запрещено правилами. Водитель пообещал инспекторам впредь не допускать подобных нарушений и быть внимательнее на дороге.В отношении водителя автобуса был составлен административный материал по части 1 статьи 12.36.1 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание за пользование телефоном во время движения, если он не оборудован техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Санкция статьи влечет за собой наложение штрафа в размере 1500 рублей. Кроме того, для профилактики подобных случаев с нарушителем была проведена дополнительная беседа о недопустимости опасного вождения. Мероприятие для возрастной категории 18+