Пытавшийся скрыться в Беларуси сутенёр будет отрабатывать наказание в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Владелец массажного салона был уличён в организации притона для занятия проституцией и пытался скрыться за границей. Попытка оказалась неудачной — мужчину вернули в Екатеринбург.Прошедший ещё в декабре 2025 года суд установил, что умысел на организацию незаконного бизнеса возник у мужчины в январе 2020 года. Для осуществления «бизнес-плана» он арендовал нежилое помещение в Академическом районе Екатеринбурга, а в интернете разместил объявления о найме девушек на работу мастерами массажа и рекламу салона с прямым указанием на оказание платных сексуальных услуг. Доход от деятельности салона распределялся по четкой схеме: не менее 40% от стоимости услуги получала девушка, не менее 10% забирал администратор смены, а остальные средства уходили самому организатору.Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции 10 июня 2020 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». В салоне выявили девушку, оказывавшую интимные услуги за денежное вознаграждение. После возбуждения уголовного дела сутенёр скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Через полтора года его задержали в московском метрополитене, однако через 48 часов отпустили на свободу. В августе прошлого года мужчина вновь попался, но уже пограничникам при попытке проникнуть в Беларусь.В суде мужчина пояснил, что покинул Екатеринбург из-за угроз со стороны неустановленных лиц. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он отметил, что прекратил работу салона сразу после визита правоохранителей.Первоначально суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с заменой на принудительные работы. Он не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Вышестоящая инстанция, рассмотрев материалы дела, исключила из приговора назначенное лишение свободы в связи с изменениями в уголовном законе. В итоге мужчине назначили 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Мероприятие для возрастной категории 18+