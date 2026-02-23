Возрастное ограничение 18+
Глава СК затребовал доклад о гибели жителя Первоуральска
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о гибели жителя Первоуральска. Свердловским СК возбуждено уголовное дело.
Ранее «АиФ-Урал» писал, что родственники многодетного отца, погибшего в апреле 2025 года, не верят в версию с самоубийством. По их словам, на шеи были порезы. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В СМИ сообщается, что смерть жителя города Первоуральска может носить криминальный характер. По словам родственников погибшего, на шее мужчины обнаружены множественные колото-резаные раны»,
– пишет Следком.
