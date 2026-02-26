Возрастное ограничение 18+
В Берёзовском на 30 суток закрыли мясной цех
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Берёзовском после проверки Роспотребнадзора в цехе по переработке мяса на Заводской, 9а суд постановил закрыть предприятие на месяц.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сотрудники цеха не соблюдали принципы ХАССП: не соблюдали проточность, не маркировали продукцию и не мыли руки. Кроме того, в помещении долго не проводился ремонт и требовалась уборка.
Отдельно отмечается, что представители ведомства во время проверки обнаружили мясо «с признаками недоброкачественности».
«По материалам Роспотребнадзора Берёзовский городской суд приостановил деятельность цеха на 30 суток»,
– сказали в управлении.
