Возрастное ограничение 18+
Свердловские суды рассмотрели два похожих уголовных дела о поджогах из-за обиды
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области на этой неделе суды рассмотрели два похожих уголовных дела: в обоих фигуранты устраивали поджог из-за того, что им не открыли двери.
Один из приговоров вынесли в Артёмовском районе. Как рассказали в объединённой пресс-службе судов области, житель посёлка Красногвардейский поссорился со своей подругой и, решив, что она прячется у соседки, разлил горючую жидкость на машину и возле ворот и поджёг. К счастью, пламя заметил сосед и потушил. Поджигателю назначили 1,5 года условно с испытательным сроком на тот же период.
Второе похожее дело рассмотрели в Алапаевском районе, где житель села Деево решил свести счёты сразу с двумя женщинами. Мужчина ненадолго отлучился за новой порцией алкоголя, а когда вернулся в квартиру, где был «банкет», его не пустили. Он разозлился и, облив дверь горючей жидкостью, поджёг. Пожар потушили специалисты МЧС. Пиромана приговорили к 2 годам колонии общего режима и обязали возместить ущерб.
Отмечается, что оба поджога мужчины совершили, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Приговоры пока не вступили в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Один из приговоров вынесли в Артёмовском районе. Как рассказали в объединённой пресс-службе судов области, житель посёлка Красногвардейский поссорился со своей подругой и, решив, что она прячется у соседки, разлил горючую жидкость на машину и возле ворот и поджёг. К счастью, пламя заметил сосед и потушил. Поджигателю назначили 1,5 года условно с испытательным сроком на тот же период.
Второе похожее дело рассмотрели в Алапаевском районе, где житель села Деево решил свести счёты сразу с двумя женщинами. Мужчина ненадолго отлучился за новой порцией алкоголя, а когда вернулся в квартиру, где был «банкет», его не пустили. Он разозлился и, облив дверь горючей жидкостью, поджёг. Пожар потушили специалисты МЧС. Пиромана приговорили к 2 годам колонии общего режима и обязали возместить ущерб.
Отмечается, что оба поджога мужчины совершили, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Приговоры пока не вступили в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбурженка обвинила соседа в нападении
22 февраля 2026
22 февраля 2026
Экс-депутата гордумы Артёмовского осудили за мошенничество
25 февраля 2026
25 февраля 2026