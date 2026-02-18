Возрастное ограничение 18+
Более четырёх тысяч «зайцев» поймали ЦУПовцы в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За январь в Екатеринбурге сотрудники Центра управления перевозками поймали более четырех тысяч безбилетников, сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.
Ещё 313 человек предпочли сойти на ближайшей остановке.
Также сообщается, что с недавнего времени у контролёров появились терминалы, которые блокируют любую возможность оплатить проезд после начала проверки. Из-за этого безбилетникам приходится признавать, что они пытались проехать без оплаты, и платить штраф. На сегодняшний день у Центра управления перевозками имеется шесть таких устройств.
Ранее ЦУПовцы начали использовать данные о количестве пассажиров и транзакций по оплате, чтобы понимать, где чаще всего не платят за проезд. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В январе в результате 3 716 проверок был обнаружен 4 121 безбилетник. Общая сумма ущерба составила более 173 тысяч рублей. Из них почти 160 тысяч рублей контролёры помогли вернуть в городскую казну – «зайцы» оплатили проезд»,
– рассказали в городской администрации.
Ещё 313 человек предпочли сойти на ближайшей остановке.
Также сообщается, что с недавнего времени у контролёров появились терминалы, которые блокируют любую возможность оплатить проезд после начала проверки. Из-за этого безбилетникам приходится признавать, что они пытались проехать без оплаты, и платить штраф. На сегодняшний день у Центра управления перевозками имеется шесть таких устройств.
Ранее ЦУПовцы начали использовать данные о количестве пассажиров и транзакций по оплате, чтобы понимать, где чаще всего не платят за проезд. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Пышме остановили подростка на скутере
18 февраля 2026
18 февраля 2026
Почти 60 тысяч екатеринбуржцев посетили главный каток города
24 февраля 2026
24 февраля 2026