Первый в 2026 году лесной пожар потушили в Свердловской области

11.09 Четверг, 19 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Авиалесоохрана» сообщила о ликвидации в Свердловской области первого в 2026 году лесного пожара.

В тушении были задействованы восемь человек и пять единиц техники. Площадь пожара составила менее 1 гектара, передаёт лесопожарная служба.

Ранее в этом году о лесных пожарах в Свердловской области «Авиалесоохрана» не сообщала.

По данным на 19 февраля (02.00 или 00.00 по московскому времени), действующих природных пожаров в России нет.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Свердловской области четыре пожара привели к гибели и спасению семи человек
14 февраля 2026
В Свердловской области за день ликвидировали 12 пожаров, есть пострадавший
15 февраля 2026
При пожаре на сысертской конюшне погиб человек
12 февраля 2026
Свердловские власти обещают направить более 100 млн рублей на поддержку предпринимателей
17 февраля 2026

