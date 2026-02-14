Возрастное ограничение 18+
Первый в 2026 году лесной пожар потушили в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Авиалесоохрана» сообщила о ликвидации в Свердловской области первого в 2026 году лесного пожара.
В тушении были задействованы восемь человек и пять единиц техники. Площадь пожара составила менее 1 гектара, передаёт лесопожарная служба.
Ранее в этом году о лесных пожарах в Свердловской области «Авиалесоохрана» не сообщала.
По данным на 19 февраля (02.00 или 00.00 по московскому времени), действующих природных пожаров в России нет.
