Предельный тариф в 30 рублей на пассажирские перевозки установили в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на заседании региональной энергетической комиссии по просьбе перевозчиков установили новый предельный тариф на пассажирские перевозки.
Он составил 30 рублей (ранее 25 рублей) в городском сообщении и 3,15 рубля (2,81 рубля) за километр в пригородном и междугородном.
Как сообщили в региональном департаменте информационной политики, перевозчики просили поднять предельный тариф до 39 рублей, поскольку в последний раз тариф поднимали в августе 2024 года. Однако повышать его сразу на 14 рублей в РЭК не решились.
Решение вступит в силу через семь дней после официального опубликования. На официальном портале РЭК документ ещё не публиковали.
Напомним, что в ряде муниципалитетов действуют индивидуальные предельные тарифы на пассажирские перевозки. В их числе Екатеринбург, Нижний Тагил, Красноуфимск, Верхняя Пышма и Среднеуральский – на них установленный предельный тариф не распространяется.
