Екатеринбуржцев приглашают встретить весну в саду Казанцева
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Первый день весны с саду-музее Дмитрия Казанцева решили посвятить приближающемуся Международному женскому дню. Дети и их родители, последовавшие приглашению, проведут 1 марта и весело, и с пользой.
Хранители сада-музея готовят насыщенную программу на три временных слота: в 11.00, 14.00 и 16.00. В эти часы гостей постараются зарядить весенним настроением и напомнить о том, что делает любую семью крепкой и счастливой. Участники встречи узнают, откуда взялся любимый праздник весны и красоты, как его принято отмечать и почему. Разумеется, будет рассказано и об уральском садоводе Дмитрии Казанцеве, основателе первого уральского сада.
В первый весенний день дети смогут создать уникальную открытку для самых родных людей — мамы или бабушки. А кроме рукоделия, гостей ждут веселые конкурсы и игры, которые создадут атмосферу радости и смеха. Кульминацией же встречи станет дружеское чаепитие с угощениями, где все смогут пообщаться в неформальной обстановке.
Напомним, что сад-музей расположен в Екатеринбурге по адресу «улица Октябрьской Революции, 40». Количество мест на сеансах ограничено, поэтому организаторы рекомендуют записываться заранее.
