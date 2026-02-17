



рассказали в ведомстве. «Анкетирование показало, что уровень финансовой грамотности свердловчан вырос на 2%. В 2024 году он составлял 54%»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По итогам 2025 года уровень финансовой грамотности жителей Свердловской области достиг 56%, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.Вопросы в анкетах касались страхования, кредитования, вкладов и потребительских прав.Больше всего затруднений вызвал вопрос об отказе от взаимодействия с коллекторами. Меньше половины знали, что это возможно сделать через нотариуса, с помощью заказного письма и путём вручения заявления под расписку. Мероприятие для возрастной категории 18+