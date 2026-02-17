Возрастное ограничение 18+
Уровень финансовой грамотности жителей Свердловской области достиг 56%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По итогам 2025 года уровень финансовой грамотности жителей Свердловской области достиг 56%, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
Вопросы в анкетах касались страхования, кредитования, вкладов и потребительских прав.
Больше всего затруднений вызвал вопрос об отказе от взаимодействия с коллекторами. Меньше половины знали, что это возможно сделать через нотариуса, с помощью заказного письма и путём вручения заявления под расписку.
«Анкетирование показало, что уровень финансовой грамотности свердловчан вырос на 2%. В 2024 году он составлял 54%»,
– рассказали в ведомстве.
