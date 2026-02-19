Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбург поступило полтонны китайских арбузов
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
В Екатеринбурге оформили первую в этом году партию арбузов весом 500 килограммов. Их привезли из Китая, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Кроме арбузов, в уральскую столицу поступило 2,5 тонны свежих кабачков и 200 килограммов помело – тоже из Поднебесной.
«От всех видов продукции были отобраны пробы. По результатам проведенных исследований в Екатеринбургском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", в образцах арбузов, кабачков и помело карантинные объекты не обнаружены. Вся продукция разрешена к реализации»,
– рассказали в ведомстве.
