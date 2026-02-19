В Екатеринбург поступило полтонны китайских арбузов

– рассказали в ведомстве.

«От всех видов продукции были отобраны пробы. По результатам проведенных исследований в Екатеринбургском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", в образцах арбузов, кабачков и помело карантинные объекты не обнаружены. Вся продукция разрешена к реализации»,