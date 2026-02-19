Возрастное ограничение 18+
Одного из руководителей Уральского института кардиологии обвиняют в действиях в интересах частной клиники
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после прокурорской проверки возбудили уголовное дело против одного из руководителей ГБУ Свердловской области «Уральский институт кардиологии».
Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество с используем служебного положения в особо крупном размере». По данным прокуратуры Свердловской области, он действовал в интересах аффилированной ему ООО «Клиника сердца»: давал указания формировать закупочную документацию так, чтобы конкурс могла выиграть только эта организация. В частности, в аукционных документах указывался конкретный адрес арендуемого ею помещения.
Сообщается, что цены на услуги в контракте формировались на уровне коммерческого предложения данной клиники. Таким образом, ущерб региональному бюджету составил не менее 1 миллиона рублей.
«В результате пациенты "Уральского института кардиологии" направлялись для прохождения специализированных исследований только в данную частную клинику, иные медицинские учреждения были лишены возможности участвовать в конкурсной процедуре»,
– пояснили в прокуратуре.
