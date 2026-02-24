«Автомобилист» и «Дети России» собрали более 4 млн рублей для детского онкоцентра





– отметила директор фонда Юлия Нутенко. «Добрые дела наполняют радостью и помогают достигать целей. Спасибо игрокам, фанатам и руководству "Автомобилиста" за общее дело»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прошли благотворительные хоккейные матчи, организованные хоккейным клубом «Автомобилист» и фондом «Дети России». За два дня игр на «УГМК-Арене» удалось собрать 4,13 миллиона рублей на оборудование для лаборатории детского онкоцентра ОДКБ.Героями матчей стали подопечные Фонда, которые достигли ремиссии в лечении онкологии: Варвара Кормильцева была соведущей трансляции, Саша Васильев и Маргарита Лямина провели торжественное вбрасывание, Алина Хабибуллоева помогала «разогревать» зал.Игры проходили 20 и 22 февраля. В эти дни «Автомобилист» встретился с ХК «Адмиралом» и «Шанхайскими драконами». Встречи были приурочены к Международному дню борьбы с детским раком. Игроки носили шевроны с золотой лентой – символом борьбы с раком, а в фойе стояли сферы для пожертвований.В обмен на благотворительность зрители могли получить сувениры из пряжи, которые самостоятельно смастерили юные пациенты детского онкоцентра вместе со своими родителями во время мастер-класса от игроков Дмитрия Юдина и Егора Черникова.Отмечается, что в сборе средств приняли участие и сами игроки. Так, снайпер «Автомобилиста» Рид Буше передал фонду приз КХЛ и «Фонбет» за декабрь – один миллион рублей.Максим Рябков, директор клуба, также добавил, что спорт и благотворительность объединяют сообщество.За семь лет партнёрства клуб и фонд собрали свыше 9,8 миллиона рублей для онкоцентра. Сбор продолжается: скоро аукционы с подписанными свитерами игроков. Все средства пойдут на исследования и научную работу в центре детской онкологии и гематологии. Мероприятие для возрастной категории 18+