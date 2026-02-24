Возрастное ограничение 18+
«Автомобилист» и «Дети России» собрали более 4 млн рублей для детского онкоцентра
Фото предоставлено ХК «Автомобилист»
В Екатеринбурге прошли благотворительные хоккейные матчи, организованные хоккейным клубом «Автомобилист» и фондом «Дети России». За два дня игр на «УГМК-Арене» удалось собрать 4,13 миллиона рублей на оборудование для лаборатории детского онкоцентра ОДКБ.
Героями матчей стали подопечные Фонда, которые достигли ремиссии в лечении онкологии: Варвара Кормильцева была соведущей трансляции, Саша Васильев и Маргарита Лямина провели торжественное вбрасывание, Алина Хабибуллоева помогала «разогревать» зал.
Игры проходили 20 и 22 февраля. В эти дни «Автомобилист» встретился с ХК «Адмиралом» и «Шанхайскими драконами». Встречи были приурочены к Международному дню борьбы с детским раком. Игроки носили шевроны с золотой лентой – символом борьбы с раком, а в фойе стояли сферы для пожертвований.
В обмен на благотворительность зрители могли получить сувениры из пряжи, которые самостоятельно смастерили юные пациенты детского онкоцентра вместе со своими родителями во время мастер-класса от игроков Дмитрия Юдина и Егора Черникова.
Отмечается, что в сборе средств приняли участие и сами игроки. Так, снайпер «Автомобилиста» Рид Буше передал фонду приз КХЛ и «Фонбет» за декабрь – один миллион рублей.
Максим Рябков, директор клуба, также добавил, что спорт и благотворительность объединяют сообщество.
За семь лет партнёрства клуб и фонд собрали свыше 9,8 миллиона рублей для онкоцентра. Сбор продолжается: скоро аукционы с подписанными свитерами игроков. Все средства пойдут на исследования и научную работу в центре детской онкологии и гематологии.
«Добрые дела наполняют радостью и помогают достигать целей. Спасибо игрокам, фанатам и руководству "Автомобилиста" за общее дело»,
– отметила директор фонда Юлия Нутенко.
