Экс-спикер красноуфимской думы Худяков получил условный срок за подстрекательство
Фото: прокуратура Свердловской области
Красноуфимский районный суд вынес приговор бывшему председателю местной гордумы Анатолию Худякову, признав виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и мошенничеству.
Согласно материалам дела, в декабре 2021 году Худяков уговорил бывшего главу округа уговорил Михаила Конева трудоустроить его в МУП «Жилищно-коммунальное управление» на должность заместителя директора по общим вопросам – без реальной работы, но с зарплатой. Таким образом он «проработал» декабрь 2024 года, получив более 3,4 миллиона рублей – сумма ущерба предприятию.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в Худяков полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Вчера ему вынесли приговор. Красноуфимский районный суд назначил Анатолию Худякову наказание в виде 5 лет условно с испытательным сроком 4 года и лишением права занимать должности в госорганах на 2 года 6 месяцев, рассказали в прокуратуре. Приговор пока не вступил в законную силу.
Известно, что уголовное дело в отношении бывшего главы Красноуфимского городского округа Конева находится на рассмотрении в суде.
