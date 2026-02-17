Набиуллина: телефонные мошенники стали чаще выманивать деньги у россиян в обход банков

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

О том, что всё больше средств россияне отдают через курьеров, а не банковскими переводами, Эльвира Набиулллина рассказала на пленарном заседании на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.В целом же, по её мнению, в этой сфере «впервые появились основания для осторожного оптимизма».Так, к примеру, объёмы кредитного мошенничества упали на 40%, снижается средняя сумма ущерба. Кроме того, снижается «рентабельность мошенничества», сегодня так называемый «дропкомплект» стоит больше, чем похищенные в итоге суммы.Спикеры согласились с тем, что впервые совершать кибермошенничество «стало экономически менее выгодно».Так, существенно выросли цены на банковские карты в даркнете — от 30 тысяч и выше, а услуги дроппера подросли на 15-20%. Кроме того, цепочки схем стали шире, появились дропперы первого, второго и т.д. уровней. Одна из тенденций — в схему всё чаще включают несовершеннолетних.Эльвира Набиулллина назвала главные нерешённые, по её мнению, проблемы в сфере кибербезопасности.— в РФ не хватает сцепки банков с операторами связи;— дозвониться до граждан стало сложнее, но телефон остаётся основным каналом для мошенников;— деньги в обход банков (стали чаще использовать наличные через курьеров).В целом, «рост хищений по телефону приостановлен», считают спикеры. Но количество телефонных звонков не уменьшается — около 5 миллионов звонков в сутки.Также банкиры заявили, что «ожидали большего эффекта от запрета сим-боксов» и что «они продолжают работать». Представители банков просят ввести меры меры по борьбе с дипфейками и рассчитывают, что введение ГИС «Антифрод» в марте этого года поможет ведомствам работать системно и упростит коммуникации. Сейчас даже законопослушный гражданин, неосознанно попав в схему мошенников, может остаться с заблокированным счётом и вынужден долго искать справедливость в банке и правоохранительных органах. Мероприятие для возрастной категории 18+