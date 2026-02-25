Возрастное ограничение 18+
Погубившему в ДТП двух человек сыну полковника Росгвардии облсуд отказал в УДО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд отменил постановление об условно-досрочном освобождении сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, который 4 августа 2019 года на огромной скорости влетел в стоявшее на светофоре такси в центре Екатеринбурга.
Напомним, в результате ДТП погибли два человека – таксист и его пассажир. Ещё один пассажир пострадал. В мае 2021 года Васильева приговорили к 8 годам 11 месяцам в исправительной колонии общего режима, а спустя два года – в мае 2023 года – оставшиеся 3 года 11 месяцев 21 дней лишения свободы заменили принудительными работами в исправительном центре.
В декабре 2025 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес постановление об УДО, но его обжаловала прокуратура. Ведомство указало на неполностью возмещённый ущерб и нарушение ПДД, когда Владимир Васильев перешёл через дорогу в неположенном месте.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в суде апелляционной инстанции адвокат Васильева представил документы о его поощрениях и выплатах, произведённых в пользу потерпевших по гражданским искам. Однако областной суд отказал в УДО. Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, в результате ДТП погибли два человека – таксист и его пассажир. Ещё один пассажир пострадал. В мае 2021 года Васильева приговорили к 8 годам 11 месяцам в исправительной колонии общего режима, а спустя два года – в мае 2023 года – оставшиеся 3 года 11 месяцев 21 дней лишения свободы заменили принудительными работами в исправительном центре.
В декабре 2025 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес постановление об УДО, но его обжаловала прокуратура. Ведомство указало на неполностью возмещённый ущерб и нарушение ПДД, когда Владимир Васильев перешёл через дорогу в неположенном месте.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в суде апелляционной инстанции адвокат Васильева представил документы о его поощрениях и выплатах, произведённых в пользу потерпевших по гражданским искам. Однако областной суд отказал в УДО. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Прокуратура добилась ужесточения приговора экс-директору филиала екатеринбургского «Гортранса»
25 февраля 2026
25 февраля 2026
Суд Нижнего Тагила на 60 суток приостановил работу шахты «ВГОК»
26 февраля 2026
26 февраля 2026