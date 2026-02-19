Эксперт Авито сказал, когда ИИ-агенты станут массовыми

– пояснил Андрей Рыбинцев.

«Когда агент получает рычаги влияния на реальный мир – возможность тратить деньги, выполнять транзакции, запускать код, сразу возникают серьёзные вопросы безопасности. Крупные компании вынуждены выстраивать многоуровневые системы защиты, что существенно ограничивает автономность агентов. В итоге рынок оказался перед дилеммой: либо безопасный, но ограниченный ассистент, либо полноценный агент с непредсказуемыми последствиями»,