Эксперт Авито сказал, когда ИИ-агенты станут массовыми
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Развитие автономных ИИ-систем зависит от решения вопросов безопасности. Об этом в эфире «Радио РБК» заявил управляющий директор по искусственному интеллекту компании Авито Андрей Рыбинцев.
Он объяснил, что ИИ-агент отличается от обычного ИИ-ассистента тем, что он может не только отвечать на вопросы, но и совершать реальные действия в разных сервисах. Именно поэтому ИИ-агентов используют для автоматизации бизнес-процессов (в том числе на Авито), но пока ограниченно.
На Авито сейчас тестируют собственную мультиагентную систему – ИИ-ассистента Ави, который помогает находить нужные товары и сравнивать их. Под его капотом работают несколько специализированных агентов: один разбирает запрос пользователя, другой уточняет детали, третий ищет подходящие объявления и так далее.
По мнению Андрея Рыбинцева, в 2026 году рынок сделает большой шаг вперед в области развития искусственного интеллекта – например, за счёт распространения ИИ-браузеров, которые умеют выполнять действия в интернете напрямую. Однако ожидать, что баланс быстро сместится в пользу автономности ИИ-систем, не стоит.
«Когда агент получает рычаги влияния на реальный мир – возможность тратить деньги, выполнять транзакции, запускать код, сразу возникают серьёзные вопросы безопасности. Крупные компании вынуждены выстраивать многоуровневые системы защиты, что существенно ограничивает автономность агентов. В итоге рынок оказался перед дилеммой: либо безопасный, но ограниченный ассистент, либо полноценный агент с непредсказуемыми последствиями»,
– пояснил Андрей Рыбинцев.
По мнению Андрея Рыбинцева, в 2026 году рынок сделает большой шаг вперед в области развития искусственного интеллекта – например, за счёт распространения ИИ-браузеров, которые умеют выполнять действия в интернете напрямую. Однако ожидать, что баланс быстро сместится в пользу автономности ИИ-систем, не стоит.
